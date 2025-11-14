Fundação produz mil toneladas de alimentos para escolas e hospitais moçambicanos

"Trata-se, por agora, de uma produção para fins humanitários. A nossa intenção é garantir que a produção alimente os nossos programas de apoio a alunos nas escolas e também beneficie doentes internados em hospitais", afirma Dino Foi, presidente da Tzu Chi Moçambique, citado no comunicado sobre o lançamento daquela campanha agrícola, quinta-feira, no Dondo, Sofala.

A produção decorre numa área de 100 hectares na aldeia de Mecuzi, no interior daquela província, que concentra a maior parte dos projetos da fundação, de princípios budistas.

Os principais produtos cultivados serão hortícolas e cereais, destinados às escolas abrangidas pelo programa "Refeições Quentes", que beneficia mais de sete mil crianças e visa reduzir o absentismo escolar.

Além das escolas, a fundação apoia hospitais locais com alimentos, nomeadamente o Hospital Rural da vila de Nhamatanda, Sofala, que recebe, em média, 60 internamentos diários.

"O impacto deste programa na redução dos níveis de absentismo escolar foi quase instantâneo. Nossa intenção, ao implementar a iniciativa nas escolas por nós construídas, era garantir não só condições condignas em termos de infraestruturas, mas também alimentar estes menores, que muitas vezes não têm o que comer", refere Dino Foi.

Segundo o comunicado, a Tzu Chi iniciou ainda a produção e comercialização da castanha de caju, como estratégia de sustentabilidade financeira das suas ações.

"Queremos agora apostar na cadeia de valor das amêndoas, neste caso a castanha de caju, que vai ser um programa de comercialização para garantir a sustentabilidade para as nossas atividades e programas", afirmou Arsénio de Sousa, gestor do programa agrícola de Mecuzi.

A fundação, com representações em mais de 60 países, tem desenvolvido em Sofala um pacote de reconstrução orçado em 108 milhões de dólares (93 milhões de euros), financiado pelos seus mais de 10 milhões de voluntários.

Desde 2019, a Tzu Chi já construiu 3.000 habitações, entregou 23 escolas e apoiou mais de 20 mil famílias afetadas por calamidades naturais.