Fundador do World Central Kitchen diz que Israel não pode vencer a guerra impondo a fome

Depois do ataque que matou sete pessoas e de um pedido de desculpas de Israel, o fundador e Chef da World Central Kitchen afirmou no New York Times que a alimentação é um direito fundamental para a população mundial.“As setes pessoas mortas na missão da World Central Kitchen em Gaza na segunda-feira eram o melhor da humanidade. Eles têm uma face e um nome. Não são trabalhadores humanitários genéricos ou danos colaterais numa guerra”, escreveu José Andrés.O Chef espanhol lembrou o trabalho dos membros mortos pelo ataque israelita desde o início do conflito:Andrés explicou quee que as forças armadas de Israel sabem que a fome não é uma arma de guerra. Considerou ainda que Telavive não vão recuperar todos os reféns do Hamas ao bombardear todos os edifícios em Gaza.Lembrando que a World Central Kitchen sempre coordenou os seus movimentos em Gaza com o exército israelita,“Nas piores condições, depois do pior ataque terrorista de que foi alvo, é tempo do melhor de Israel aparecer. Não se pode salvar reféns ao bombardear todos os edifícios em Gaza. Não se pode ganhar a guerra fazendo uma população inteira morrer à fome”.E conclui: “Não é um sinal de fraqueza alimentar estranhos; é um sinal de força. O povo de Israel precisa de lembrar, nesta hora mais sombria, o que é realmente ter força”.