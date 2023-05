Fundo Global com mais de 700 ME para saúde em Moçambique nos próximos três anos

O valor vai ser usado para estratégias de combate as doenças em Moçambique num ciclo que arranca em janeiro de 2024, avançou Peter Sands, diretor executivo do Fundo Global, durante uma conferência de imprensa em Maputo, no balanço de uma visita de trabalho a Moçambique.

"Na verdade, o valor poderá ultrapassar 770 milhões de dólares porque temos outros fundos adicionais. Há um milhão de dólares ( 920 mil euros) atualmente de fundo de emergência e este valor está disponível", declarou Peter Sands.

Durante a sua visita a Moçambique, o diretor executivo do Fundo Global esteve acompanhado por Andrew Mitchel, ministro britânico para o Desenvolvimento e África, país europeu que é o terceiro maior doador da entidade.

"O Fundo Global recentemente recebeu mil milhões de libras de fundos britânicos", indicou Andrew Mitchel.

Segundo o governante britânico, Moçambique tem registado progressos no combate a doença, destacando reduções de novos casos de sida e tuberculose em 34% 35% neste ano, além de uma redução em 50% de novos casos de malária.

O Fundo Global angaria perto de 4 mil milhões de dólares anualmente para lutar contra a sida , tuberculose e malária, segundo dados da entidade.