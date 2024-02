Fundo Petrolífero de Timor-Leste termina 2023 com 18,2 mil milhões de dólares

De acordo com o relatório, relativo ao último trimestre do ano passado, o capital do fundo, a 31 de dezembro de 2023, registou um aumento em relação aos 17,5 mil milhões (16,4 mil milhões de euros) registados no final do terceiro trimestre de 2023.

O documento refere também que as entradas brutas de capital foram de 16,3 milhões de dólares (cerca de 15,2 milhões de euros) e que o rendimento foi de cerca de um milhão de dólares (cerca de 930 mil euros).

As saídas de dinheiro foram de cerca de 302 milhões de dólares (279,7 milhões de euros), dos quais 300 milhões de dólares (cerca de 277,8 milhões de euros) foram transferidos para o Orçamento de Estado.

O Banco Central de Timor-Leste refere igualmente que o retorno da carteira dos investimentos no mercado financeiro para o trimestre foi de 6,06%, enquanto o retorno de referência para o mesmo período foi de 6,11%.