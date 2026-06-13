Funeral de Ali Khamenei marcado para 9 de julho

O funeral do antigo Líder Supremo do Irão, Ali Khamenei, vai acontecer em 09 de julho, devendo ser sepultado em Mashhad, no nordeste do país, anunciou hoje a televisão estatal iraniana.

O funeral de Khamenei, que liderou o Irão durante quase 37 anos, até à sua morte em ataques realizados pelos Estados Unidos da América e por Israel no final de fevereiro, estava previsto para março, mas foi adiado devido à guerra no país.

As cerimónias vão prolongar-se por seis dias, tendo início no dia 04 de julho, e passarão pela capital, Teerão, e pelas cidades sagradas de Qom (norte) e Mashhad, de onde era natural, explicou a emissora, citada pela agência France-Presse (AFP).

Ali Khamenei tinha 86 anos, dos quais mais de 36 à frente da República Islâmica.

Milhares de iranianos prestaram homenagem ao falecido guia em abril, 40 dias após a sua morte, um rito importante do luto entre os muçulmanos.