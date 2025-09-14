Funeral de Charlie Kirk marcado para 21 de setembro no Arizona

O funeral vai realizar-se na manhã de 21 de setembro no estádio State Farm, sede da equipa de futebol americano Arizona Cardinals, em Glendale, cidade situada a cerca de 25 quilómetros de Phoenix, a capital do estado do Arizona (sudoeste), de acordo com a organização, numa publicação partilhada nas redes sociais.

"Junte-se a nós para celebrar a vida extraordinária e o legado duradouro de Charlie Kirk, uma lenda americana", lê-se na publicação.

Charlie Kirk, de 31 anos, foi morto a tiro na quarta-feira, perante centenas de pessoas, quando participava num debate na Universidade Utah Valley, em Orem, cidade do estado do Utah (oeste).

O Presidente norte-americano, Donald Trump, que responsabilizou a "esquerda radical" e "os lunáticos" pelo ataque, comprometeu-se na sexta-feira a estar presente no funeral depois de falar com a mulher de Charlie Kirk, Erika Kirk.

"Pediu-me para ir e acho que tenho obrigação de fazê-lo. Ouvi dizer que é no próximo fim de semana. Quando for, irei", disse na sexta-feira.

Amplamente conhecido por ter fundado a organização conservadora Turning Point USA, Charlie Kirk era um aliado próximo de Trump, que anunciou a atribuição, a título póstumo, a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta conderação civil do país.

Charlie Kirk era considerado uma das figuras chave da vitória de Trump nas eleições presidenciais de 2024.

O ativista conservador defendia a ideia de que valia a pena sacrificar a vida de algumas pessoas para que os norte-americanos pudessem manter o direito de possuir armas de fogo.

O detido e suspeito da morte de Charlie Kirk é Tyler Robinson, um jovem branco de 22 anos, que disparou uma espingarda a partir do telhado de um edifício perto do local onde acontecia o debate.

Até ao momento, as autoridades não forneceram detalhes sobre as acusações que Robinson vai enfrentar, embora possa ser acusado de homicídio qualificado, um crime passível de pena de morte.