Será às nove da manhã, hora portuguesa. O funeral do papa Francisco foi marcado para sábado de manhã no exterior da Basílica de São Pedro. O Vaticano anunciou que o corpo será trasladado em procissão, esta quarta-feira, para a Basílica onde será homenageado pelos fiéis. Entre os chefes de Estado que vão estar presentes no funeral estão Donald Trump, Volodymir Zelensky e Lula da Silva.