Funeral do papa emérito Bento XVI realiza-se hoje

A cerimónia, presidida pelo papa Francisco, é celebrada por Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, e seguirá um modelo quase idêntico às exéquias de um pontífice em funções, mas com algumas adaptações dado que Bento XVI era papa emérito.O Vaticano apenas convocou oficialmente para a cerimónia duas delegações, de Itália e da Alemanha, o país onde nasceu Joseph Ratzinger, cujo pontificado decorreu entre 2005 e 2013.A delegação italiana será liderada pelo chefe de Estado, Sergio Mattarella, e pela primeira-ministra, Giorgia Meloni, assim como a delegação alemã, que será chefiada pelo presidente, Frank-Walter Steinmeier, e o chanceler alemão, Olaf Sholz.O Estado português estará representado nas cerimónias pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e pela ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro. Marcelo tem previsto um encontro, na Basílica de São Pedro, com o Papa Francisco.São esperadas cerca de 60 mil pessoas são esperadas na Praça de São Pedro, segundo estimativas das autoridades locais.O papa emérito vai ser sepultado, por seu desejo expresso, na Cripta da Basílica de São Pedro, no túmulo que pertenceu a João Paulo II, antes dos restos mortais do papa polaco terem sido transferidos para a superfície do templo em 2011 após a sua beatificação.A zona da Praça e da Basílica de São Pedro será uma área de acesso restrito durante o funeral, com um dispositivo de segurança reforçado e o espaço aéreo fechado.