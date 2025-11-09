Fung-wong torna-se supertufão ao aproximar-se das Filipinas

O Fung-wong, cujo diâmetro abrange quase todo as Filipinas, está a deslocar-se para oeste com ventos de 185 quilómetros por hora (km/h), com rajadas de até 230 km/h.

Os meteorologistas preveem que o supertufão chegue esta manhã às Filipinas, que ainda estavam a recuperar da passagem do tufão Kalmaegi, esta semana.

"Além dos ventos fortes, podemos esperar chuvas intensas [...] precipitações de 200 milímetros ou mais, capazes de causar inundações generalizadas, não apenas nas zonas de baixa altitude", alertou o meteorologista filipino Benison Estareja durante uma conferência de imprensa, antes da chegada do Fung-wong.

Na província de Aurora, no norte, localizada na rota prevista do tufão, os socorristas fizeram no sábado uma operação porta a porta para instar os moradores a procurarem refúgio em locais elevados, disse à AFP um deles, Elson Egargue.

Na ilha de Catanduanes, a leste, residentes amarraram as casas de madeira ao solo com cordas "para que não fossem levadas pelo vento", contou à AFP Roberto Monterola, responsável local pelas operações de socorro.

As operações de socorro foram suspensas no sábado em Cebu, a província filipina mais atingida pelo Kalmaegi, devido à aproximação do Fung-wong, anunciaram as autoridades locais.

"Não podemos colocar em risco os nossos socorristas. Não queremos que se tornem as próximas vítimas", declarou à agência de notícias France-Presse (AFP) Myrra Daven, responsável pelas equipas de emergência desta região do centro do país.

A passagem do Kalmaegi provocou pelo menos 204 mortos no arquipélago do Sudeste Asiático, onde 109 pessoas continuam desaparecidas, segundo dados oficiais.

Cebu regista cerca de 70% das vítimas.

Segundo a base de dados especializada EM-DAT, Kalmaegi foi, até agora, o tufão mais mortal do ano, tendo causado também pelo menos cinco vítimas mortais no Vietname.

Todos os anos, cerca de 20 tempestades ou tufões atingem ou aproximam-se das Filipinas, sendo as regiões mais pobres geralmente as mais afetadas.

Segundo os cientistas, o aquecimento global provocado pela atividade humana torna os fenómenos meteorológicos extremos mais frequentes, mais letais e mais destrutivos.