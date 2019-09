Furacão Dorian próximo da costa Este da Florida

Mário Aleixo - RTP02 Set, 2019, 06:22 / atualizado em 02 Set, 2019, 06:23 | Mundo

A aproximação do furacão provoca uma crescente ansiedade entre as pessoas | NASA/REuters

Perto de 800 voos esta segunda-feira foram cancelados.



A tempestade é já considerada a mais forte no Atlântico, a chegar a terra desde 1935.



O governador da Carolina do Sul ordenou uma evacuação obrigatória de toda a costa daquele Estado. Cerca de um milhão de pessoas terão de abandonar as casas.



O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos já registou ventos na ordem dos 295 km por hora.



O Dorian atingiu a categoria 5, escala máxima de intensidade de uma tempestade.



Isto numa altura em que atravessava as ilhas Abaco, nas Bahamas.



O governo daquelas ilhas já revelou que há avultados estragos - casas e infraestruturas destruídas - mas não há registo de vítimas.