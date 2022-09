Furacão e supertufão fazem estragos nas Filipinas e Canadá

Foto: John Morris - Reuters

Seis pessoas perderam a vida nas Filipinas vítimas do supertufão Noru. O norte do arquipélago foi fustigado por inundações severas. Já no Canadá, há dois mortos, devido à passagem do furacão Fiona, com as regiões da Nova Escócia e da Terra Nova a registarem elevados níveis de destruição.