Furacão Florence coloca mais de cinco mil militares nas ruas para o socorro

Como é normal durante estas tempestades, muitas são as pessoas que se encontram retidas nas suas casas, muito por culpa do nível das águas, que tem vindo a subir.



Com a força dos ventos, tem havido relatos de casas destruídas, deslizamentos de terras e rajadas de vento com mais de 140 quilómetros por hora.



Um furacão que foi classificado de nível 4 mas que chegou ao território norte-americano em nível 1. Apesar da menor intensidade, trata-se de uma tempestade que avança devagar e pode sair dos Estados Unidos apenas no próximo domingo.