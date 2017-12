Furacão Irma no top das pesquisas da Google

RTP13 Dez, 2017, 16:14 | Mundo

Com a aproximação do fim do ano, a Google, como habitualmente, lançou esta semana o ranking das tendências de pesquisas ao longo dos últimos 12 meses no seu motor de busca, com base na agregação dos milhões de pesquisas realizadas.



No topo da lista das dez pesquisas mais frequentesl, destaca-se o furacão Irma, o maior de sempre a atingir o Atlântico, seguido do iPhone 8 e do iPhone X. Estas tendências são analisadas para identificar o que chamou mais à atenção das pessoas, em Portugal e no mundo, ao longo do ano.



Ainda no destaque das dez palavras ou expressões mais procuradas, encontra-se o jornalista americano Matt Lauer; a atriz Meghan Markle – por altura do anúncio do seu noivado com o Príncipe Harry de Inglaterra; a série de sucesso “13 Reasons Why”; o músico Tom Petty – que morreu em outubro ; o brinquedo Fidget Spinner; o cantor dos Linkin Park, Chester Bennington, que faleceu no verão; e a Seleção Nacional de Cricket da Índia.



Para além do Irma, as notícias sobre os furacões Harvey, Jose e Maria foram das que tiveram mais buscas em todo o mundo. Nas notícias mais pesquisadas destacam-se, ainda, assuntos como Coreia do Norte e Manchester, a moeda digital Bitcoin, “Las Vegas Shooting”, o eclipse solar e “April the Giraffe”.



Matt Lauer e Meghan Markle foram os dois nomes mais procurados nos últimos meses pelos internautas mundiais. Os produtores cinematográfico Harvey Weinstein e Kevin Spacey foram outros dos nomes em destaque nas tendências deste ano, após as notícias sobre as acusações de assédio sexual.



Mais associado à Casa Branca, Melania Trump e Michael Flynn foram as pessoas mais pesquisadas, segundo o motor de busca da multinacional norte-americana. Nadia Toffa, Gal Gadot, Floyd Mayweather e Philippe Coutinho integram também a lista de dez tendências de pesquisas de nomes no “Ano em Pesquisa 2017”.

Eleições em pesquisa

Num ano marcado politicamente por eleições em vários países, a Google apresenta as eleições Presidenciais em França no topo das tendências das pesquisas relativamente a eleições no geral, seguidas das eleições federais alemãs e das gerais para o parlamento no Reino Unido.



Na mesma lista temática as pesquisas tenderam também para as eleições no Estado indiano mais populoso Uttar Pradesh, as eleições distritais dos Estados Americanos da Georgia e Montana, da British Columbia, da BMC, as eleições regionais da ilha italiana Sicília e, por fim, as eleições para a Câmara dos Representantes dos Países Baixos.



As listas temáticas do "Ano em Pesquisa" incidem sobre as tendências que tiveram o maior pico de tráfego durante 2017, em comparação com 2016, utilizando a Google diversas fontes e ferramentas internas de informação para compilar as buscas mais frequentes.