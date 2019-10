Furacão Lorenzo pode atingir Irlanda e Reino Unido

Status Orange - Wind warning for Galway, Mayo, Clare, Cork, Kerry and Limerick



Valid: Thursday 6 p.m. to Friday 3 a.m.https://t.co/ozrQHtoOkt pic.twitter.com/j2jnYIz085 — Met Éireann (@MetEireann) 2 de outubro de 2019

Segundo os alertas, esperam-se ventos fortes, principalmente nas zonas costeiras, havendo ainda risco de inundações e destruição de infraestruturas costeiras."Os efeitos do furacão Lorenzo começarão a ser sentidos na Irlanda a partir de quinta-feira de manhã, prolongando-se até sexta-feira de manhã. Os principais impactos podem incluir ventos fortes, queda de árvores e inundações", avisa o Met Éireann.O furacão está a perder força e, por isso, quando atingir a Irlanda poderá ser na forma de uma tempestade mais moderada. Ainda assim, os meteorologistas alertam para a possibilidade de haver "ondas altas e tempestades consideráveis" e, em consequência, "algumas inundações e danos costeiros, especialmente ao longo das costas oeste e sul".Este furacão, que começou em Cabo Verde, e atingiu esta terça-feira os Açores, é considerado o maior que chegou à zona leste do Atlântico Norte. No fim-de-semana, foi elevado a tempestade de categoria 5 pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.As previsões apontam, no entanto, para que enfraqueça à medida que se dirige para norte e atinja a Irlanda e o Reino Unido como uma tempestade extratropical.O ministro irlandês da Habitação e Planeamento, Eoghan Harris, expressou já a preocupação do governo com o potencial impacto desta tempestade nas áreas costeiras e os danos causados por quedas de árvores.O serviço de meteorologia do Reino Unido informou, entretanto, que o lado ocidental do país será afetado por chuvas e ventos fortes a partir de quinta-feira, afetando não só a Irlanda do Norte, como também o oeste da Escócia, o País de Gales e o sudoeste da Inglaterra.