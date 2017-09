Furacão Maria atinge Porto Rico com ventos de 220 quilómetros

RTP20 Set, 2017, 16:44 / atualizado em 20 Set, 2017, 16:49 | Mundo

O Maria inundou várias áreas e levou telhados e janelas na capital, San Juan. Pouco antes das 15h00 GMT o olho do furacão encontrava-se a 40 quilómetros a oeste da cidade.



Milhares dos 3.4 milhões de habitantes da ilha estão refugiados em abrigos. O governador Ricardo Rossello afirmou ao jornal El Nuevo Dia que 90 por cento da ilha está sem eletricidade.



A influência do furacão, que tem oscilado entre as categorias 4 e 5, sentiu-se igualmente na zona sudeste da ilha, oposta ao local onde a tempestade atingiu terra: as águas transformaram as ruas da cidade de Guayma em rios rápidos cheios de destroços.



O Maria deverá despejar pelo menos 66 centímetros de chuva em partes de Porto Rico, alertou o NHC. O nível do mar empurrado pelo furacão poderá subir 2.7 metros, acrescentou. Também a chuva torrencial poderá causar cheias súbitas e deslizamentos de terra.

Pior tempestade desde 1928

"Estamos a atravessar uma catástrofe", disse à agência Reuters Madeline Morales, de 62 anos, uma vendedora de San Juan que abandonou a sua casa à beira da água por um refúgio num hotel numa zona mais elevada.



"O Irma não foi nada, comparado com isto", lamentava Juan Pablo Alvarez, um reformado de 61 anos em San Juan. "Isto vai fazer muitos estragos", acrescentou.



Apesar de o Irma, um furacão de categoria 5, ter atingido de raspão o norte de Porto Rico há duas semanas, deixou sem eletricidade 70 por cento da ilha e fez pelo menos três mortos.O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou uma mensagem de apoio aos habitantes de Porto Rico na rede social Twitter. Estão já garantidos fundos para ajudar nas reconstruções necessárias, após a passagem do furacão.



A ultimas vez que uma tempestade semelhante atingiu Porto Rico foi em 1928, quando o furacão San Felipe Segundo fez cerca de 300 mil pessoas.



Depois de ter deixado um rasto de destruição e sete mortos na Dominica, durante a última madrugada, o olho do furacão Maria passou por Santa Cruz, a maior das ilhas Virgens norte-americanas, com ventos até 204 quilómetros por hora registados no lado oeste da ilha.



No arquipélago francês de Guadalupe há registo de dois mortos: uma pessoa atingida por uma árvore e uma pessoa encontrada morta junto ao mar.



Estão em alerta devido ao Maria as Ilhas Virgens americanas e britânicas, Porto Rico, Culebra e Viques, as ilhas Turcas e Caicos, o sudeste das Bahamas e a República Dominicana, desde Cabo Engano até Puerto Plata.As projeções apontam que a partir de quinta-feira, o furacão comece a seguir uma rota oceânica afastando-o de Cuba.