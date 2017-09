Furacão Maria: Porto Rico em alerta máximo

RTP20 Set, 2017, 10:56 / atualizado em 20 Set, 2017, 11:33 | Mundo

Milhares de pessoas já se refugiaram em abrigos. São esperadas chuvas fortes que deverão provocar cheias e deslizamentos de terras em Porto Rico.



Depois de ter deixado um rasto de destruição na Dominica, durante esta madrugada, o olho do furacão Maria passou por Santa Cruz, a maior das ilhas Virgens norte-americanas, com ventos até 204 quilómetros por hora registados no lado oeste da ilha. No arquipélago francês de Guadalupe há registo de dois mortos: uma pessoa atingida por uma árvore e uma pessoa encontrada morta junto ao mar.



O Maria tem uma trajetória muito semelhante à do Irma e nas próximas horas deverá atingir Porto Rico.



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou uma mensagem de apoio aos habitantes de Porto Rico na rede social Twitter. Estão já garantidos fundos para ajudar nas reconstruções necessárias, após a passagem do furacão.





Puerto Rico being hit hard by new monster Hurricane. Be careful, our hearts are with you- will be there to help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de setembro de 2017

Core of potentially catastrophic category 5 Hurricane #Maria expected to reach southeastern Puerto Rico this morning https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/8XTrWJIPdO — NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) 20 de setembro de 2017

Um recolher obrigatório foi decretado também nas Ilhas Virgens Britânicas à aproximação do furacão."Apesar de o Maria não ser tão potente quanto o Irma, a nossa situação é muito diferente. As nossas ilhas são extremamente vulneráveis", referiu o primeiro-ministro deste território ultramarino britânico, Orlando Smith, em comunicado."As consequências, como possíveis inundações e ventos violentos, que podem transformar detritos em projéteis perigosos, podem ser mais graves e traiçoeiras", acrescentou.Às duas da manhã, hora local de Porto Rico, o olho do Maria estava localizado a 140 quilómetros a sudeste de San Juan e avançava em direção a oeste-noroeste.O furacão Maria perdeu alguma força e àquela hora, registando ventos máximos até 270 quilómetros por hora, o que o mantém na categoria 5, a máxima da escala de intensidade Saffir-Simpson.Em Porto Rico, os cerca de 3,5 milhões de habitantes precipitaram-se esta quarta-feira para as lojas, para adquirirem produtos de primeira necessidade e protegerem da melhor maneira as suas casas e lojas.Cerca de 500 abrigos, com capacidade de acolhimento de cerca de 67 mil pessoas, foram abertos para enfrentar um furacão que "pode ser o pior do último século em Porto Rico", segundo o governador deste território dos EUA, Ricardo Rossello Nevare.As autoridades já decretaram o alerta violeta, que implica a restrição de movimentos da população. À semelhança do Irma, o Maria também está a deixar um rasto de destruição, com inundações, tetos arrancados e cortes de energia.