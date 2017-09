Furacão Maria coloca Caraíbas em alerta

RTP19 Set, 2017, 07:34 / atualizado em 19 Set, 2017, 10:43 | Mundo

Durante a última noite, o olho do furacão Maria passou sobre a ilha de Dominica, com 75.000 habitantes, por volta das 21h35 locais (2h35 em Lisboa).



No Facebook, o primeiro-ministro da Dominica indicou que os habitantes “perderam tudo o que poderiam ter perdido”. “Os ventos levaram os telhados de quase todas as pessoas com quem falei ou com quem estive em contacto”, escreveu o governante Roosevel Skerrit.



“O meu maior receio é que, de manhã, acordem com feridos graves e possíveis vítimas mortais provocados pelos deslizamentos de terras provocados pelas chuva”, indicou ainda.



Antes de Dominica, o furacão Maria tinha já passado pela ilha francesa da Martinica. O olho do furacão passou a cerca de 50 quilómetros a norte da ilha. Segundo a imprensa francesa, perto de 33 mil casas ficaram sem eletricidade. Os bombeiros foram chamados para algumas dezenas de ocorrências. A passagem do furacão Maria não terá provocado danos significativos.

Porto Rico em estado de emergência

Antecipando a passagem deste novo furacão, o presidente dos Estados Unidos assinou já a declaração de estado de emergência pra Porto Rico e Ilhas Virgens dos Estados Unidos.



A ordem autoriza o Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, e a Agência Federal para a Gestão de Emergências (FEMA) a coordenarem as ajudas de emergência.



"Esta ação vai ajudar a aliviar o sofrimento e as dificuldades que a situação pode trazer à população local e fornece a assistência apropriada para adotar as medidas necessárias de emergência", indica a ordem assinada por Trump.



A FEMA está autorizada a "identificar, mobilizar e proporcionar sob o seu critério, equipas e recursos necessários para aliviar o impacto" da passagem do furacão.