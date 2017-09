Furacão Maria ganha força a caminho das Caraíbas

Jorge Almeida - RTP18 Set, 2017, 10:28 | Mundo

O furacão Maria está a 140 milhas (225 quilómetros) a nordeste da ilha de Barbados e a mover-se a uma velocidade de 20 quilómetros por hora.



Segundo o NHC, o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o “Maria” deverá fortalecer-se rapidamente nas próximas 48 horas, altura em que deverá chegar às ilhas de Sotavento das Caraíbas.



Neste momento, já foi emitido um alerta nas ilhas de Guadalupe, Saint Kitts, Saint Nevis, Montserrat e Martinica.



Algumas destas ilhas ainda estão no início da recuperação dos efeitos devastadores do Furacão Irma, que provocou pelo menos 37 mortos há apenas duas semanas.







“A nossa previsão indica que o furação Maria vai atravessar as ilhas de Sotavento no final do dia de segunda-feira e princípio da noite. Depois deverá atingir o extremo norte do mar das Caraíbas na terça-feira”, segundo um responsável do NHC.



No extremo Norte do mar das Caraíbas, encontram-se as ilhas de Antígua e Barbuda, esta última ficou com 95% das habitações destruídas com a passagem do Irma na sua máxima força, a categoria 5.







O furacão vai gerar ondulação forte e chuvas torrenciais. O NHC prevê nesta altura, uma precipitação de 20in (51 cm) nas ilhas de Leeward, Porto Rico, Ilhas Virgens americanas e Britânicas, até quarta-feira à noite.



“A chuva forte nestas ilhas pode provocar inundações e deslizamentos de terras perigosos para a população”, adverte o NHC.