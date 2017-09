Furacão Maria pode atingir costa leste dos Estados Unidos

Lusa24 Set, 2017, 08:38 / atualizado em 24 Set, 2017, 09:43 | Mundo

No seu boletim das 17:00 (22:00 em Lisboa), este organismo indicou que Maria, que esta semana devastou Porto Rico e outras ilhas do Caribe, está a 460 quilómetros da ilha Gran Abaco, a norte das Bahamas, e a 1.030 quilómetros do Cabo Hatteras, na Carolina do Norte.

Move-se por noroeste, a 15 quilómetros por hora com ventos máximos sentidos de cerca de 185 quilómetros por hora e rajadas mais altas.

É esperado que esta noite gire a norte e que siga nessa mesma direção, embora com a sua velocidade reduzida até segunda-feira.

Em relação à força dos ventos, haverá uma diminuição a partir do domingo à noite ou segunda-feira.

O padrão da trajetória aponta para uma saída das Bahamas e da costa sudeste dos Estados Unidos.

O Centro Nacional de Furacões adverte da necessidade de "monitorizar o seu progresso" por parte das Bahamas e as costas das Carolinas e meio Atlântico de Estados Unidos.