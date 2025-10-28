Mundo
Furacão Melissa mata sete pessoas e teme-se estragos catastróficos na Jamaica
O furacão Melissa que está a assolar a região da Jamaica já provocou a morte de sete pessoas e teme-se que possa causar estragos catastróficos.
A tempestade deve chegar à costa jamaicana nas próximas horas, trazendo ventos fortíssimos, muita chuva e uma subida das águas do mar que ameaça grande parte da zona costeira.
O furacão Melissa está localizado a aproximadamente 215 quilómetros a sudeste de Kingston, capital da Jamaica, com ventos superiores a 280 quilómetros por hora, segundo o último relatório do Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC).
Na sua trajetória prevista, o centro do Melissa irá impactar diretamente a Jamaica, com ventos catastróficos, inundações e marés de tempestade, segundo o NHC.
Os ventos estão atualmente a atingir os 280 quilómetros por hora (km/h)com rajadas ainda mais fortes, continuando a ser um grande furacão de categoria 5 na escala Saffir-Simpson.
A Jamaica prepara-se, para enfrentar a pior tempestade que alguma vez passou pela ilha.