Furacão Milton está a deixar parte da Florida às escuras

Há já vítimas mortais confirmadas por causa da força do furacão.O furacão Milton está a perder intensidade, à medida que vai atravessando o estado norte-americano da Florida. Mas os efeitos estão a ser devastadores, com cheias repentinas, devido à chuva torrencial.Ouvido pela Antena 1, o diretor regional nos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Carlos Ramalho explica que as alterações climáticas estão a contribuir não para um maior número de furacões, mas para fenómenos do clima mais intensos do que no passado.Neste dia, em que a organização ambientalista WWF avisa que os próximos cinco anos vão determinar o futuro do planeta.A associação internacional escreve no relatório anual "Índice Planeta Vivo", que o mundo tem cinco anos para seguir uma trajetória sustentável, caso contrário, as reações negativas da degradação da natureza e das alterações climáticas vão colocar o planeta numa encosta descendente de pontos de ruptura descontrolados.A WWF dá alguns exemplos, do que pode acontecer, como a mortalidade em massa dos recifes de coral, que destruiria a pesca e a protecção contra tempestades, e também a destruição da floresta tropical amazónica, que libertaria toneladas de carbono para a atmosfera, perturbando os padrões climáticos da Terra.