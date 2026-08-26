Futebol americano. Um em cada quatro ex-jogadores com lesão cerebral incurável

"Demonstramos que, especificamente entre os jogadores da NFL, a taxa de mortalidade por doenças neurodegenerativas é cerca de quatro vezes maior do que na população em geral", assegura Daniel Daneshvar.





As conclusões da investigação demonstram ainda que "os jogadores da NFL apresentam uma prevalência de ETC no momento da morte superior àquela demonstrada anteriormente em diversos estudos de base populacional." "A maior parte dos impactos na cabeça sofridos por esses ex-jogadores da NFL não ocorreu no nível profissional da liga", afirma o principal autor da investigação.

“Todos esses impactos acumulados na cabeça aumentam o risco” de desenvolver encefalopatia traumática crónica (ETC), doença cerebral degenerativa.

O estudo, liderado pelo neurologista norte-americano Daniel Daneshvar, da Universidade de Harvard, alimenta o debate sobre osa que estão expostos os jogadores de futebol americano.Os impactos "ocorreram noFeitas as análises aos tecidos cerebrais doados, os investigadores calcularam umade ETC de 24,5 por cento entre os jogadores que faleceram no período de 2016 a 2021, chegando a umConfrontado com estes valores, um porta-voz da NFL garante que a liga “trabalha continuamente para tornar o futebol americano mais seguro através, por exemplo, deA CTE entre jogadores de futebol americano tem sido uma questão crescente. Um acordo coletivo de trabalho da NFL, de 2011,