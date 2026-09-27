Mundo
Futebol "Vadio". A receita para Portugal frente à Noruega
Três Chefs portugueses radicados em Oslo fartaram-se, há um ano, do denominado "fine dinning" e abriram um espaço próprio, sem amarras da técnica culinária mas com os sabores portugueses sempre presentes.
Bem a propósito do nome do espaço - "Vadio" -, Pedro Sequeira, Mathieu Santos e Gonçalo Beija convidam a Seleção Nacional a não poupar nos condimentos e no atrevimento para a partida deste domingo frente à Noruega.
Ouça a reportagem da RTP Antena 1.
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