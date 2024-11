Futuro da Ucrânia incerto com regresso de Trump à Casa Branca

O presidente ucraniano foi um dos primeiros líderes internacionais a felicitar Donald Trump pela sua vitória nas eleições presidenciais norte-americanas.Numa mensagem publicada nas redes sociais logo após Trump reivindicar a vitória, na terça-feira,Já na quarta-feira, Zelensky disse que manteve uma "excelente conversa telefónica" com Donald Trump, onde o felicitou pela "vitória esmagadora" nas presidenciais dos Estados Unidos, acrescentando que concordaram em manter um diálogo e avançar na cooperação bilateral.A urgência de Zelensky em felicitar Trump e os repetidos elogios estão a ser vistos como uma tentativa do presidente ucraniano de persuadir o presidente eleito dos EUA a não abandonar a sua causa na guerra contra a Rússia.O republicano não especificou como tencionava pôr em prática esse plano, mas Trump tem criticado veementemente a ajuda norte-americana a Kiev, o que indica que a Ucrânia poderá sofrer uma redução drástica do apoio dos EUA – o que terá certamente um impacto decisivo na guerra com Moscovo.Já a pensar nesta possibilidade, a Administração Biden está a acelerar o processo para entregar mais ajuda à Ucrânia antes da tomada de posse de Donald Trump, a 20 de janeiro.

Kremlin reage com cautela

A Rússia, por sua vez, reagiu com cautela à vitória de Donald Trump, com o Kremlin a anunciar que o presidente Vladimir Putin não tem intenções de felicitar Trump."É praticamente impossível que as relações se deteriorem ainda mais. Elas estão no nível mais baixo de todos os tempos. Quanto ao que pode acontecer, tudo dependerá da liderança americana", disse Peskov, acrescentando que o Kremlin vai avaliar Trump “com base em ações concretas”.“Veremos o que acontece em janeiro”, disse, referindo-se à data da tomada de posse do próximo presidente dos Estados Unidos.

“Com Trump, não vamos vencer a guerra”

Os ucranianos olham com pessimismo e desânimo para o regresso de Donald Trump à Casa Branca.“Eles estão a comemorar no Kremlin agora. Nós não estamos”, acrescentou.“Trump vai forçar-nos a parar a guerra sob a condição de que a Rússia obtém tudo o que ocupou”, disse, referindo-se ao plano do presidente eleito para a guerra na Ucrânia.“Com Trump, não vamos vencer a guerra”, disse Oleksandr.