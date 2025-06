Cavaco Silva acredita que Portugal tem agora um governo para quatro anos e que os populismos se combatem com reforço da frente europeísta.

Reflexões do antigo primeiro-ministro que esteve com Felipe González em Toledo pata celebrar os 40 anos do Tratado de Adesão de Espanha e Portugal à antiga CEE.



A reportagem é da correspondente Ana Romeu.