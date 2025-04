Futuro de Gaza. Macron rejeita deslocações forçadas e qualquer papel para o Hamas

Emmanuel Macron está no Egito para reafirmar o compromisso de França com a estabilidade do país num mundo incerto, segundo as palavras do próprio numa conferência de imprensa esta manhã. Neste âmbito, os presidentes dos dois países assinaram hoje acordos de parceria estratégica nas áreas dos transportes, saúde e educação.







Além dos laços franco-egípcios, a Faixa de Gaza esteve no centro da visita de Macron. Ao lado do presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sissi, o presidente francês expressou apoio total ao plano árabe de reconstrução do enclave palestiniano, opondo-se "firmemente" a qualquer deslocação ou anexação em Gaza e na Cisjordânia, contrariando as ambições de Donald Trump.





“Opomo-nos firmemente à deslocação de populações e a qualquer anexação de Gaza ou da Cisjordânia", territórios ocupados por Israel desde 1967, insistiu Emmanuel Macron. "Seria uma violação do direito internacional e uma séria ameaça à segurança de toda a região, incluindo Israel", acrescentou.



Hamas fora da liderança de Gaza

Na sua declaração esta segunda-feira, Macron condenou o recomeço dos ataques israelitas em Gaza, após uma trégua de dois meses, observando um "retrocesso dramático" na resolução do conflito.

Os dois líderes apelaram a um "regresso imediato ao cessar-fogo", com o presidente francês a saudar "os esforços incansáveis" do Egito pela paz.



Emmanuel Macron reiterou o seu "total apoio ao plano de reconstrução da Gaza" aprovado pela Líga Árabe e defendeu que o movimento palestiniano Hamas "não deve ter qualquer papel" na governação do território palestiniano, especificando que este "não deve continuar a constituir uma ameaça para Israel".



Crítica à Rússia e apelo ao fim da guerra na Ucrânia



Sobre o conflito na Ucrânia, o presidente francês considerou "urgente que a Rússia pare com as tácticas de fingimento e de adiamento" e "aceite o cessar-fogo incondicional" proposto pelo presidente Donald Trump.



"Há quase um mês que a Rússia não só se recusa a aceitar o cessar-fogo, como também aumentou os seus bombardeamentos sobre os civis, com vítimas trágicas novamente há alguns dias na Ucrânia", afirmou Macron, durante a sua visita ao Cairo.





A visita do líder francês ao Egito prossegue amanhã pela visita à cidade de al-Arich, no Sanai, para reforçar o apelo ao auxílio à população de Gaza.





c/ agências