Futuro de Lula. Sentença no tribunal pode terminar ou confirmar corrida à presidência

Alexandre Brito - RTP24 Jan, 2018, 09:18 / atualizado em 24 Jan, 2018, 09:18 | Mundo

Os advogados de Lula da Silva tentam reverter a decisão do juiz Sérgio Moro - responsável pela operação Lava Jato - que levou à condenação do ex-Chefe de Estado por crimes de corrupção e branqueamento de capitais.



Lula da Silva foi condenado por ter recebido um apartamento de luxo da construtora OAS que terá também realizado obras no imóvel. Um suborno, alega a acusação, que terá chegado a mais de um milhão de dólares. Em troca, de acordo com o juiz Sérgio Moro, o então Presidente do Brasil terá facilitado negócios que envolviam a petrolífera estatal Petrobas e a construtora.



A defesa de Lula, que recorreu da decisão, alega que o apartamento não é dele e que o juiz em causa não deveria sequer ter analisado as denúncias uma vez que não têm ligação com os processos da operação Lava Jato. Diz ainda a defesa que Sérgio Moro não conseguiu, em momento algum, indicar quais os contratos entre a OAS e a Petrobas que teriam sido influenciados por Lula da Silva."Eu sei que não cometi qualquer crime"

Ainda na terça-feira, durante um comício em Porto Alegre, Lula da Silva afirmava que não tinha "cometido qualquer crime". "Eles receiam o regresso de Lula em 2018", disse. "Eles receiam as coisas boas que conseguimos".



O regresso que Lula refere é à Presidencia da República. As eleições são no final do ano e o líder do Partido dos Trabalhadores (PT), caso avance com a candidatura, será provavelmente eleito. As últimas sondagens indicam que Lula venceria com 36 por cento dos votos. Mais do dobro que o candidato que aparece em segundo, o congressista da extrema-direita Jair Bolsonaro.

Recurso. Espera-se decisão hoje mas pode ser adiada

A decisão do recurso começa esta manhã, pelas 10h30 (hora de Lisboa). Três juizes desembargadores vão decidir se mantêm a condenação ou absolvem o antigo Presidente.



O primeiro passo será a leitura dos factos relacionados com o caso pelo juiz relator do processo.



O procurador terá então 30 minutos para apresentar a acusação do Ministério Público.



Os advogados dos réus têm depois 15 minutos para sustentar a defesa.



Depois deste processo, o juiz relator vai divulgar o seu voto, seguido pelo dos outros dois juizes que analisaram o caso. A decisão será tomada pela soma dos três votos.



No entanto, o processo pode não terminar hoje, caso um desses juizes, se tiver dúvidas, peça que que sejam analisados os autos.



O julgamento será adiado se isso acontecer.



c/ agências