Futuro Estado palestiniano. "Não" de Netanyahu agrava desafinação entre Israel e Estados Unidos

, frisou na última noite Benjamin Netanyahu, referindo-se ao cenário de um Estado palestiniano., reforçou o governante, que garantiu ter feito chegar esta posição à Casa Branca., reconheceu, por sua vez, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, quando questionado sobre o posicionamento de Benjamin Netanyahu.Em tom análogo, o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Mathew Miller, sustentou que “não há forma” de resolver o conflito israelo-palestiniano, ou, a curto prazo, a reconstrução da Faixa de Gaza, sem o estabelecimento da Palestina enquanto Estado a coabitar a região com Israel.

Netanyahu quis propugnar, na noite de quinta-feira, que a ausência de completa soberania palestiniana não deve implicar colocar uma pedra sobre os esforços de normalização de relações entre Israel e Estados árabes.



, acentuou Miller.Na passada quarta-feira, durante o Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suíça, fora já a vez de o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, reiterar o apelo a uma “via para um Estado palestiniano”, sem o qual “será impossível obter uma verdadeira segurança”.A guerra na Faixa de Gaza - que ameaça propagar-se, com as tensões no Mar Vermelho e as recentes operações militares do Irão e consequente retaliação do Paquistão - provocou já 24.620 mortos e mais de 61.800 feridos, a maioria civis, e quase 1,9 milhões de deslocados.

c/ AFP e Reuters