G20 reúne para debater os desafios geopolíticos globais

O chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio, anunciou no início do mês que estaria ausente da reunião em Joanesburgo pois “a África do Sul está a fazer coisas muito más”, numa referência, entre outros aspetos, a um processo apresentado junto do Tribunal Internacional de Justiça a acusar Israel (forte aliado de Washington) de cometer genocídio na Faixa de Gaza.O G20 reúne Alemanha, África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Rússia, Turquia, Reino Unido, União Europeia e União Africana.