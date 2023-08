Gabão. António Guterres condena tentativa golpe de estado

Através do porta-voz Stephane Dujarric, o secretário-geral da ONU, António Guterres exigiu que haja “diálogo inclusivo e significativo para garantir que a lei e os direitos humanos são completamente respeitados”.



Ali Bongo foi preso na manhã desta quarta-feira pelo exército nacional do país numa tentativa de golpe de estado. Através de um vídeo, o presidente apelou entretanto à comunidade internacional para que o ajudasse, depois de os militares terem declarado estar no poder.



De acordo com a Reuters, o vídeo é autêntico, confirmação avançada pela empresa BTP Advisors que trabalhou em conjunto com Bongo durante a campanha eleitoral.



“As pessoas que aqui estão prenderam-me e à minha família. O meu filho está num lugar, a minha mulher noutro. Agora mesmo, estou na residência e nada está a acontecer. Não sei o que está a suceder”, foram estas as palavras de Ali Bongo, em inglês, numa das salas da sua casa.



“Quero mandar uma mensagem a todos os meus amigos que temos em todo o mundo para dizer-lhes que têm de fazer barulho”, concluiu Ali Bongo.



Os militares gaboneses anunciaram na televisão nacional que as forças armadas tomaram controlo do poder e que detiveram Ali Bongo. Outras pessoas da família também foram presas.



Em caso de sucesso, este será o oitavo golpe de estado a acontecer na África Central desde 2020. A família Bongo está há 56 anos no poder.



O golpe de estado vem no seguimento de eleições que Ali Bongo supostamente ganhou. No entanto, o exército anunciou que os resultados foram anulados.



Entretanto, foi anunciado recentemente que o General Brice Oligui Nguema foi nomeado como “presidente da transição” por parte dos autores do golpe de estado.