Gado em extinção é resgatado com a ajuda de um helicóptero no Camboja

As associações envolvidas na operação de transferência, que consistiu em guiar os bovinos de helicóptero até um camião, falaram de um "feito significativo" e consideraram que este método "abriu caminho para outras operações semelhantes destinadas a recolocar bantengs presos em áreas florestais isoladas noutros pontos do país".

Os grupos ambientalistas Rising Phoenix e Siem Pang Conservation explicaram, ainda, que os 16 bantengs foram capturados durante três dias na semana passada, utilizando uma armadilha em forma de funil, e depois foram transferidos com a ajuda de um helicóptero antes de serem levados para uma reserva na província de Siem Pang, no nordeste do Camboja.

A operação durou quatro dias.

Os bantengs, uma espécie originária do Sudeste Asiático, constam da Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN).

O seu habitat natural são as florestas e os prados, mas apenas alguns milhares permanecem em estado selvagem, ameaçados pela caça, pelo abate de árvores e pela indústria.

De acordo com a Global Forest Watch, o Camboja perdeu cerca de 33% da sua cobertura florestal desde 2000, tendo o Governo autorizado as empresas a desmatar vastas áreas, incluindo em zonas protegidas.