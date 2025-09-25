Gana. A maldição dos recursos naturais em África

Há um alerta às comunidades do Gana para os níveis perigosos de mercúrio associados à mineração.

As leituras do solo atingem 134 vezes os níveis de mercúrio considerados seguros.

A maldição dos recursos naturais é a teoria de que países com abundância de recursos naturais tendem a ter um menor desenvolvimento económico e social, um paradoxo conhecido como paradoxo da abundância. É uma condição que se verifica tanto na exploração estrangeira desses recursos como nas condições laborais dos mineiros.