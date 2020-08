Gantz acusa Netanyahu de causar o risco de uma guerra civil em Israel

Kahol Lavan, dera ao primeiro-ministro um ultimato, com um prazo de 24 horas, para aprovar uma lei que permitisse adiar o orçamento. Netanyahu respondeu-lhe secamente, segundo As atitudes que Benjamin Netanyahu e o seu ministro da Defesa, Benny Gantz, fizeram chegar à imprensa sobre a discussão orçamental dentro do Governo não podiam ser mais díspares: Gantz fez saber que o seu partido,, dera ao primeiro-ministro um ultimato, com um prazo de 24 horas, para aprovar uma lei que permitisse adiar o orçamento. Netanyahu respondeu-lhe secamente, segundo citação do diário Haaretz : "Não precisamos de 24 horas nem de minutos. Temos um orçamento para um ano já preparado".





De um lado e do outro, cruzam-se entre os dois parceiros de coligação as acusações de arrastar o país para novas eleições, devido ao impasse em torno do orçamento. Gantz declarou num comício do seu partido: "Os cidadãos de Israel estão fartos de truques políticos de que eles - e só eles - pagam o preço". Gantz quer um orçamento bienal, tal como estipula o acordo de coligação assinado com Netanyahu.





Gantz disse também que pedira a Netanyahu para cumprir a promessa que fizera "de discutir e aprovar o Orçamento de Estado dentro de 100 dias a partir de hoje ... Podemos completar o processo em 24 horas: o Governo aprovaria um decreto do Governo hoje à noite para corrigir o prazo para apresentar o orçamento, o Knesset [parlamento israelita] votá-lo-ia e dentro de 24 horas, sem truques sujos, a lei seria aprovada numa segunda e terceira votação".



Netanyahu, por seu lado, quer o orçamento apenas para um ano e respondeu ao adiamento de 100 dias pedido pelo Kahol Lavan, lembrando que, se o Knesset (parlamento israelita) não aprovar o orçamento nos primeiros 100 dias desde a tomada de posse do Governo, a lei prevê dissolver o executivo e convocar novas eleições. O partido Likud, do primeiro-ministro, tinha começado por declarar-se de acordo com o adiamento, mas parece agora ter reconsiderado.

Netanyahu, por seu lado, quer o orçamento apenas para um ano e respondeu ao adiamento de 100 dias pedido pelo, lembrando que, se o Knesset (parlamento israelita) não aprovar o orçamento nos primeiros 100 dias desde a tomada de posse do Governo, a lei prevê dissolver o executivo e convocar novas eleições. O partido, do primeiro-ministro, tinha começado por declarar-se de acordo com o adiamento, mas parece agora ter reconsiderado.





Na verdade, Netanyahu pretende um orçamento de um ano apenas para poder abrir uma crise política em junho do próximo ano, em caso de não aprovação do orçamento para o ano seguinte. Neste cenário, ficaria sem efeito o compromisso de coligação segundo o qual, rotativamente, Gantz deverá assumir a chefia do Governo, substituindo Netanyahu, em outubro de 2021. Netanyahu teria então a inestimável vantagem de poder organizar novas eleições à cabeça de um governo de gestão.







Neste contexto, o ministro da Defesa acusou Netanyahu de arrastar Israel para a beira de uma guerra civil, ao especular com a abertura de uma crise política e com a realização de um novo acto eleitoral - que seria o quarto no lapso de 19 meses.