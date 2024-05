Gás de cozinha mais barato e gasolina mais cara em Cabo Verde

De acordo com a Autoridade Reguladora Multissectorial da Economia (ARME), a gasolina sobe 4,04% para 154,50 escudos (1,4 euros) por litro, enquanto o preço do gás butano desce 3,63% para 143,5 escudos (1,30 euros) por quilo.

A garrafa de 12,5 quilos de gás de cozinha passa a custar 1.794 escudos (16,27 euros).

O preço do gasóleo desce 0,23%, mantendo-se praticamente inalterado em 128 escudos (1,16 euros) por litro.

A atualização foi feita de acordo com o mecanismo de indexação mensal e a subida foi justificada com variações registadas no mercado internacional, nomeadamente com uma depreciação do euro face ao dólar.

Comparativamente ao período homólogo (maio de 2023), a variação média dos preços dos combustíveis corresponde a uma subida de 5,31%.