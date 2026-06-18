Gás lacrimogéneo e quatro feridos à chegada de Venâncio Mondlane a Nampula, Moçambique

O vídeo transmitido em direto na página do Facebook de Venâncio Mondlane, presidente interino da Aliança Nacional para um Moçambique Livre e Autónomo (Anamola), mostra pelo menos um disparo de gás lacrimogéneo efetuado pela polícia, enquanto centenas de populares perseguiam a viatura em que seguia o político, ao longo da cidade de Nampula.

"Foram contabilizados cerca de quatro feridos aquando da receção do presidente do partido Anamola hoje em Nampula, sendo que um foi atingido por uma bala verdadeira alegadamente por parte de uma unidade policial e outros três atingidos por estilhaços provocados por uma granada de dispersão, segundo reportam testemunhas", lê-se numa nota publicada hoje pela Plataforma Decide, que monitoriza processos eleitorais, na qual se acrescenta que os feridos terão sido encaminhados ao Hospital Central de Nampula.

Contactado pela Lusa, o Hospital Central de Nampula não confirmou a entrada de feridos naquela unidade, remetendo qualquer declaração para sexta-feira.

A Lusa também contactou a Polícia da República de Moçambique (PRM) em Nampula, mas não obteve resposta.

Mondlane, principal rosto da oposição em Moçambique, chegou na tarde de hoje ao Aeroporto Internacional de Nampula para participar da Convenção Nacional do Anamola, a iniciar-se no sábado, na qual cerca de 400 delegados deverão eleger o presidente daquela formação política.

O político, único candidato à liderança do partido por si fundado em agosto, era aguardado, ao som de cânticos, por centenas de membros e simpatizantes nas imediações da sala VIP do aeroporto, que o acompanharam em cortejo à sua saída.

A marcha acabou por ser impedida pela polícia fortemente posicionada em vários pontos da cidade de Nampula, sobretudo na saída do aeroporto, o que criou momentos de tensão e correria, após disparos para dispersar.

O processo eleitoral interno do Anamola integra a agenda da primeira Convenção Nacional do partido, que vai decorrer de 20 a 22 de junho, na província de Nampula.

A Convenção Nacional da Anamola é o mais alto fórum político, organizacional e deliberativo do partido, reunindo dirigentes, membros, delegados e convidados nacionais e internacionais para debater, definir e aprovar as principais orientações políticas, estratégicas e institucionais da organização.

No primeiro dia da convenção, que vai contar com cerca de 400 delegados com direito a voto, além de 50 convidados nacionais e internacionais, será realizada a abertura pública e oficial do evento, segundo informação do partido.

No dia 21 serão apresentados e debatidos vários temas estruturantes relacionados com a política, a economia e a cultura de Moçambique e do mundo, bem como as perspetivas do partido para o futuro, contando com a participação de vários oradores nacionais e internacionais, seguindo-se os processos eleitorais internos, nomeadamente a eleição do líder do partido, dos membros do Conselho Nacional e da Comissão Executiva do partido.

Serão igualmente ratificadas as nomeações dos presidentes dos conselhos nacionais de jurisdição e de fiscalização, e dos membros da comissão de ética.

Moçambique deverá realizar eleições autárquicas em 2028 e gerais em 2029.

As eleições gerais de 09 de outubro de 2024 em Moçambique ficaram marcadas pelos cinco meses de protestos e contestação - convocados por Venâncio Mondlane - aos resultados e ao processo eleitoral, em que morreram mais de 400 pessoas em confrontos com a polícia, além da destruição e saque de empresas e instituições públicas.