Gasoduto Nord Stream com futuro incerto

Fontes citadas pela Reuters afirmaram, na semana passada, queConstruídos pela empresa estatal russa Gazprom, os gasodutos são projetados para fornecer 110 mil milhões de metros cúbicos de gás natural por ano para a Alemanha, através do Mar Báltico.A empresa disse, anteriormente, que. Ainda de acordo com a Reuters, há acionistas interessados na conservação e reparação dos gasodutos, com o objetivo de os reativar no futuro., afirmou o porta-voz do Kremlin, na conferência de imprensa diária.Segundo Dmitry Peskov, o Kremlin não pretender emitir qualquer recomendação à Gazprom sobre o futuro dos gasodutos submarinos., afirmou à Reuters um porta-voz da Eon, operadora alemã que detém ações no Nord Stream 1.

A União Europeia cortou drasticamente as importações de energia da Rússia no ano passado, após o início do conflito na Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022. Atualmente, Moscovo exporta cerca de 40 milhões de metros cúbicos de gás por dia para a Europa.