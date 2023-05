"Gatos gordos em escritórios de luxo". Grupo Wagner aponta ao Kremlin a partir de Bakhmut

Com dezenas de corpos como cenário e em tom austero, Prigozhin queixou-se da falta de munições. Num vídeo divulgado esta sexta-feira nas redes sociais,Com imagens chocantes de vários cadáveres e alguns palavrões, Prigozhin não poupou o Kremlin, criticando diretamente o ministro russo da Defesa e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia.afirmou o chefe do grupo Wagner, no vídeo publicado no Telegram, iluminando com uma pequena lanterna os cadáveres caídos perto do que parece ser a linha de frente da guerra., questionou Prigozhin, dirigindo-se diretamente ao ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e ao chefe das Forças Armadas, o general Valery Gerasimov.

“Estes são os rapazes que morreram hoje, o sangue ainda está fresco”, disse, apontando para os corpos em pano de fundo. “Vieram aqui como voluntários e estão a morrer para que vocês possam sentar-se como gatos gordos nos vossos escritórios de luxo”.

"Escória"







As imagens mostram cadáveres de alegados combatentes contratados pela empresa Wagner em solo ucraniano. Segundo Prigozhin acrescenta,insultou ainda, dirigindo-se aos altos dirigentes de Moscovo.





Os combatentes contratados, sublinhe-se, constituem a força de assalto de Moscovo que se encontram desde o final do ano passado na cidade de Bakhmut, no zona ocidental da Ucrânia. Já na quinta-feira, o líder do grupo Wagner disse que em "apenas um dia de combate morreram 116 combatentes" devido à escassez de munições que considerou "gravíssima".



Recorde-se que não é a primeira vez que o grupo paramilitar critica o Ministério da Defesa pelos problemas de abastecimento de material bélico, sobretudo munições. E já em março, Prigozhin ameaçou retirar os soldados do Wagner da cidade ucraniana.



"Obrigados a transferir posições"







E esta sexta-feira o chefe dos mercenários russos a combater na Ucrânia anunciou que, devido à falta de munições e de apoio por parte do Kremlin, vai retirar os combatentes do grupo Wagner a 10 de maio da cidade ucraniana de Bakhmut.





"Declaro, em nome dos combatentes do Wagner, em nome do comando do Wagner, que a 10 de maio de 2023, somos obrigados a transferir posições no assentamento de Bakhmut para unidades do Ministério da Defesa e a retirar os restos dos acampamentos logísticos do Wagner para lamber as nossas feridas”, anunciou Prigozhin, num comunicado citado pela Reuters.



"Estou a retirar as unidades Wagner de Bakhmut porque, na ausência de munição, estão condenadas a perecer sem sentido".