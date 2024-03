Gaza. Cerca de nove mil doentes aguardam retirada urgente, alerta a OMS

With only 10 hospitals minimally functional across the whole of #Gaza, thousands of patients continue to be deprived of health care.



Around 9,000 patients urgently need to be evacuated abroad for lifesaving health services, including treatment for cancer, injuries from… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 30, 2024

“Com apenas dez hospitais com capacidade mínima em Gaza,Cerca de 9.000 pacientes precisam de ser retirados com urgência para o estrangeiro para receberem serviços de saúde vitais,”, adiantou o responsável máximo da OMS na rede social X.São mais mil pacientes do que na última atualização por parte da Organização Mundial de Saúde no início de março.De acordo com o diretor-geral da OMS, mais de 3.400 pacientes foram retirados de Gaza nos últimos meses, incluindo 2.198 feridos e 1.215 doentes.”, apela ainda Tedros Adhanom Ghebeyesus através do X.De acordo com a agência France Presse,A guerra entre Israel e o Hamas prolonga-se há quase meio ano. A 7 de outubro de 2023, um ataque sem precedentes por parte do Hamas provocou mais de 1.100 mortos, sobretudo civis, segundo o balanço da AFP com base nos dados oficias das forças israelitas.Desde então, o bombardeamento incessante do enclave palestiniano levou à morte de pelo menos 32.705 pessoas na Faixa de Gaza, em grande parte mulheres e crianças, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas. Há ainda registo de 75.190 feridos.