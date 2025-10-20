Gaza. Corpo de mais um refém entregue esta segunda-feira a Israel

Em comunicado, o gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, confirmou que o corpo foi entregue ao Exército e ao Shin Bet (serviço de informações) na Faixa de Gaza.

A entrega tinha sido anunciada pelas Brigadas al-Qassam, braço armado do Hamas, para as 20:00 locais (18:00 em Lisboa), que relataram ter sido exumado o corpo no território no domingo.

Tal como nas entregas anteriores, as Brigadas al-Qassam não especificaram a identidade do refém.

"Todas as famílias dos reféns desaparecidos foram informadas e estamos com elas neste momento difícil. Os esforços para recuperar os nossos reféns continuam e não cessarão até que o último seja recuperado", acrescentou o comunicado do primeiro-ministro.

O líder israelita pediu ainda "respeito pela privacidade das famílias" e que se evite a divulgação de "rumores e informações não oficiais".

O acordo de cessar-fogo entre as partes, em vigor desde 10 de outubro, prevê que o Hamas devolve o corpo à Cruz Vermelha, que por sua vez o leva ao Exército israelita, ao qual cabe o transporte para o Centro Médico Abu Kabir, em Jaffa (a sul de Telavive).

No âmbito do cessar-fogo, o Hamas entregou há uma semana os 20 reféns vivos que mantinha na sua posse, em troca de quase dois mil prisioneiros palestinianos.

No entanto, até à transferência de hoje, apenas devolveu 12 dos 28 reféns mortos, alegando dificuldades em localizar os corpos entre os escombros do território.

Nesta fase foi também acordada a retirada gradual das forças israelitas e a entrada em massa de ajuda humanitária.

A etapa seguinte prevê o desarmamento do Hamas e a continuação da retirada israelita do enclave.

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada pelos ataques liderados pelo Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, nos quais morreram cerca de 1.200 pessoas e 251 foram feitas reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma operação militar em grande escala na Faixa de Gaza, que provocou mais de 68 mil mortos, segundo as autoridades locais controladas pelo Hamas, a destruição de quase todas as infraestruturas do território e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.

HB // CC

Lusa/Fim