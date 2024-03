Gaza é "um cemitério a céu aberto"

Declarações que marcaram a conferência de imprensa no Cairo, a capital do Egito, e que surgem numa altura em que Israel propõe a suspensão temporária dos ataques em Gaza, em troca da libertação de 40 reféns por parte do Hamas.





Uma trégua que teria uma duração de seis semanas.

O Governo israelita vai enviar esta segunda-feira uma delegação ao mais alto nível para o Catar, onde vão decorrer negociações entre as partes envolvidas neste conflito. Negociações que, nesta fase, devem decorrer durante pelo menos duas semanas.