"Gaza está a arder" anuncia o ministro israelita da Defesa
A invasão militar terrestre na cidade de Gaza está a decorrer. Os tanques israelitas já estão dentro da cidade palestiniana. O primeiro-ministro israelita garante que as forças israelitas "lançaram uma operação significativa em Gaza". O porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF) sublinha que "a cidade é uma zona de combate perigosa".
A emissora pública israelita Kan cita relatos de tanques nas ruas da cidade de Gaza. A emissora cita também as autoridades de Israel que adiantam que a incursão vai ser feita de forma "gradual".
A incursão terrestre está a acontecer após uma madrugada de intensos bombardeamentos da cidade. Benjamin Netanyahu garante que as forças israelitas "lançaram uma operação significativa em Gaza".
Foto: EPA
O primeiro-ministro de Israel remete “mais detalhes assim que possível”.
O porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF) fez um alerta esta manhã nas redes sociais aos residentes da cidade de Gaza.
Foto: EPA
Foto: EPA
“As IDF começaram a desmantelar a infraestrutura terrorista do Hamas na cidade de Gaza. A cidade é uma zona de combate perigosa. Se ficarem na cidade correm perigo”.
“Saiam o mais rapidamente possível para as áreas seguras indicadas, de veículo ou a pé. Tal como já fizeram mais de 40% dos habitantes da cidade”.
Há relatos de milhares de palestinianos em fuga, muitos deles que já tinham sido obrigados a fugir de outras zonas da Faixa de Gaza.
Fontes médicas palestinianas, citadas pela agência de notícias palestiniana Wafa, contabilizam, por enquanto, cerca de 40 pessoas mortas, incluindo mulheres e crianças.
Foto: Anadolou via AFP
O exército israelita calcula que, no centro da cidade, estão entre 2.000 e 3.000 elementos do Hamas, que considera ser o "principal bastião" do grupo islamita palestiniano.
Um porta-voz militar conta que, embora o exército já estivesse há várias semanas nos arredores de Gaza, "estamos a avançar em direção ao centro" da cidade de Gaza, afirmou o porta-voz militar, também citado pela AFP.
Entretanto, o relatório da Comissão de Inquérito das Nações Unidas sobre os direitos humanos em Gaza conclui que "Israel está a cometer Genocídio na Faixa de Gaza”.
A comissão internacional independente das Nações Unidas investigou a situação nos territórios palestinianos ocupados. No documento, divulgado esta manhã em Genebra, os investigadores garantem ter encontrado “sinais do crime de genocídio".
O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel rejeita as conclusões de genocídio.
O governo israelita critica o relatório e desvaloriza-o por ser "distorcido e falso".
Um porta-voz do MNE acusa os três peritos da comissão de serem, na prática, "representantes do Hamas" e de confiarem "inteiramente em falsidades do Hamas, propagadas e repetidas por outros", que "já tinham sido completamente desmascaradas".
