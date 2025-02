Gaza. Exército israelita abandonou corredor de Netzarim

, disse à AFP um funcionário do Ministério do Interior gerido pelo Hamas.Um jornalista da AFP no local confirmou que as forças israelitas se tinham retirado do corredor. Entretanto, a rádio militar de Israel também confirmou a retirada.A retirada das tropas israelitas do eixo de Netzarim era um dos termos do acordo de cessar-fogo.Israel já se tinha retirado parcialmente do Corredor de Netzarim há quase duas semanas, mas manteve algumas posições no lado oriental da estrada (mais próximo do território israelita).A partir de agora, as forças israelitas só estarão posicionadas no Corredor de Filadélfia (ao longo da fronteira com o Egito) e na "zona tampão" de um quilómetro de largura que separa Gaza de Israel.Numa declaração este domingo, o Hamas acrescenta que o regresso dos palestinianos deslocados às suas casas e a troca contínua de reféns e prisioneiros refutam a "mentira" do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, sobre ter alcançado uma vitória no enclave.“Gaza continuará a ser uma terra libertada pelas mãos do seu povo e dos seus combatentes, e proibida aos invasores ocupantes e a qualquer força externa”, sublinha o grupo militar palestiniano.O corredor de Netzarim transformou-se, nos últimos 15 meses, numa grande base do exército israelita.

Israel alarga ofensiva na Cisjordânia ocupada

As forças israelitas anunciaram que as tropas do exército, da guarda fronteiriça e do Shin Bet, a agência de informação interna, mataram "vários terroristas" e detiveram pessoas procuradas na zona, segundo a agência espanhola EFE.Sundos Jamal Mohammed Shalabi, que estava grávida de oito meses, foi atingida por tiros israelitas, informou o ministério em comunicado, acrescentando que o feto também não sobreviveu e que o marido de Shalabi ficou gravemente ferido.A agência oficial palestiniana WAFA noticiou que as forças israelitas enviaram maquinaria pesada e `bulldozers` para o campo durante as primeiras horas da manhã, e lançaram vários ataques a casas na zona.Em 21 de janeiro, Israel lançou uma operação de grande envergadura contra o campo de refugiados de Jenin, um reduto histórico das milícias palestinianas no norte da Cisjordânia ocupada.A ofensiva foi mais tarde alargada ao campo de Tulkarem e à cidade de Tamun, na província de Tubas.De acordo com a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA, na sigla em inglês), a Cisjordânia tem 19 campos de refugiados palestinianos, que em 2023 acolhiam mais de 200.000 pessoas.

