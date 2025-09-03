Gaza. Pelo menos 21.000 crianças incapacitadas pela guerra

Há relatos de pessoas a “rastejar na areia ou na lama, sem ajuda para se deslocarem”.

É com muita preocupação que o Comité das Nações Unidas para os Direitos das Pessoas com Deficiência comenta a decisão de Israel quanto a dispositivos auxiliares.

Cadeiras de rodas, andarilhos, bengalas, próteses são considerados pelas autoridades israelitas como “artigos de dupla utilização”.

O Comité denunciou as condições a que são obrigadas a fugir as pessoas com deficiência. Para além disso, as ordens de evacuação israelitas em Gaza não são acessíveis às pessoas com deficiências auditivas ou visuais. Os especialistas deste comité garantem que a maioria não conseguiu encontrar alternativas, como carroças puxadas por burros. Os obstáculos físicos, como os escombros de edifícios ou infraestruturas, e a perda de ajudas à mobilidade também têm impedido pessoas com deficiência de chegar a pontos de distribuição de ajuda. Ou seja são considerados "artigos de dupla utilização" e, por isso, não são incluídos nos envios de ajuda humanitária. Este comité, que se reúne duas vezes por ano em Genebra, adianta que Israel deveria adotar medidas específicas para proteger pessoas com deficiência e implementar protocolos de evacuação que levassem em consideração as pessoas com deficiência. Entre 7 de outubro de 2023 e 21 de agosto deste ano, a guerra de Israel em Gaza provocou ferimentos em pelo menos 25 mil pessoas. Destas mais de 25 por cento correm o risco de ficar com deficiências permanentes.