Há recém-nascidos a morrer à fome na Faixa de Gaza. No Hospital Nasser... no sul são feitos, em média, 200 partos por semana. Mas muitos bebés não resistem.

A RTP falou com dois portugueses ao serviço dos Médicos Sem Fronteiras que estão no sul de Gaza e que explicam as dificuldades e os desafios do dia a dia.