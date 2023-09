Generais russos atingidos por ataque ucraniano no Mar Negro

As Forças Armadas ucranianas afirmaram, este sábado, que vitimaram e deixaram feridos "comandantes superiores" da Marinha russa, durante o ataque de sexta-feira contra o quartel-general da Frota do Mar Negro em Sebastopol, na Crimeia anexada., disseram os militares de Kiev, citados pela AFP.

Segundo as autoridades ucranianas, o ataque ocorreu “durante uma reunião de líderes navais russos”.







Kyrylo Budanov, chefe dos serviços de informações da Ucrânia, disse à publicação Voz da América que “entre os feridos está o comandante do grupo, o coronel-general [Alexander] Romanchuk, em estado muito grave".



"O chefe do Estado-Maior, Tenente-General [Oleg] Tsekov, está inconsciente", acrescentou.



Nas declarações, Budanov adiantou que ainda está a ser "apurado o número de militares ocasionais que não são funcionários do quartel-general".



Suspenso transporte no porto de Sebastopol

Este sábado, as autoridades portuárias de Sebastopol suspenderam o transporte marítimo, na sequência do novo ataque com mísseis realizado pelo exército ucraniano.



O governador de Sebastopol, um porto localizado na península anexada da Crimeia, Mikhail Razvozhaev, avisou, em mensagem divulgada no canal Telegram, que as defesas antiaéreas tinham intercetado mísseis inimigos, adiantando que um fragmento de um dos projéteis caiu próximo de um dos cais da baía. Por isso, declarou duas vezes alerta de mísseis durante a manhã e pediu à população que se dirigisse a abrigos antiaéreos e túneis. A baía de Sebastopol divide a cidade em duas partes, entre as quais circulam diferentes navios de transporte de mercadorias, além de passageiros e barcos turísticos.





O porto da Crimeia já tinha sido alvo, na sexta-feira, de um ataque com mísseis ucranianos.



“Como resultado do ataque, o edifício histórico do Estado-Maior foi danificado”, anunciou o Ministério russo da Defesa.



Nos últimos dias, o exército ucraniano conseguiu destruir um outro posto de comando da Marinha russa perto de Sebastopol e chegar a uma base aérea em Saki, no norte da cidade portuária.