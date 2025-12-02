General angolano Higino Carneiro declara-se "comprometido com a verdade e a justiça"

O general na reforma reagiu ao anúncio através da sua página oficial no Facebook, numa curta declaração: "Nestes processos judiciais, depositamos confiança não como um simples acto de esperança, mas como um compromisso firme com a verdade, com a justiça e com a responsabilidade que nos orienta".

Higino Carneiro concluiu a publicação dizendo que "onde existe integridade, existem resultados".

Higino Carneiro foi constituído arguido e acusado dos crimes de peculato e burla qualificada, quando foi governador das províncias do Cuando Cubango e de Luanda, anunciou hoje a Procuradoria-Geral da República de Angola.

Segundo um comunicado da PGR, o general Higino Carneiro está indiciado pelos crimes de peculato, "utilização de fundos públicos para fins particulares", no processo 46/19, quando era governador do Cuando Cubango.

O militante do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), que anunciou em julho a intenção de ser candidato à liderança do partido no poder em Angola desde 1975, está também indiciado no processo 48/20 pelo crime de burla qualificada, "por ter rececionado de uma empresa privada mais de 60 viaturas, no período em que era governador da província de Luanda, e as distribuído a várias pessoas, sem, no entanto, fazer o pagamento".