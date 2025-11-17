General angolano Kopelipa absolvido e Dino condenado a cinco anos e seis meses de prisão

Foram igualmente condenados o cidadão chinês Yiu Haiming a quatro anos e seis meses de prisão e o advogado Fernando Gomes dos Santos a três anos e seis meses.

As empresas China International Fund (CIF), Plansmart International Limited e Utter Right International Limited foram condenadas ao pagamento de 1.000 dias de multa à razão de cinco mil dólares por dia.

A defesa de "Dino", condenado pelos crimes de falsificação de documentos, branqueamento de capitais, tráfico de influência e burla por defraudação, pediu efeito suspensivo da pena.