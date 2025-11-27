General Horta Inta-A empossado Presidente de transição

A informação está a ser veiculada nas redes sociais de meios de comunicação guineenses, nomeadamente a Televisão da Guiné-Bissau (TGB).



O general Horta Inta-A, que vai assumir o cargo por um ano, foi nomeado chefe do Estado-Maior Particular do Presidente Umaro Sissoco Embaló, em 2023, mas, dias depois, foi exonerado e nomeado chefe do Estado-Maior do exército.