Mundo
Guerra na Ucrânia
General russo morto em atentado com carro-bomba em Moscovo
As autoridades russas suspeitam que os serviços especiais ucranianos estejam envolvidos no ataque desta segunda-feira, com um carro armadilhado em Moscovo, que matou um general russo.
O tenente-general Fanil Sarvarov morreu esta manhã na sequência da explosão do carro que conduzia, no sul de Moscovo. A informação foi avançada pela principal agência de investigação da Rússia, acrescentando que foi colocado um engenho debaixo da viatura e que terá mão dos serviços especiais ucranianos.
A bomba explodiu o Kia Sorento, conduzido pelo general russo e chefe da Direção de Treino Operacional do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, ao início da manhã quando saía de um estacionamento. A Comissão Estatal de Investigação da Rússia revelou que Sarvarov após a explosão, devido a ferimentos graves.
De acordo com a porta-voz oficial da comissão de investigação, as autoridades estão a seguir “várias linhas de investigação sobre o atentado”, admitindo que o crime possa ter sido levado a cabo “pelos serviços de informações ucranianos”.
As primeiras informações veiculadas nos vários órgãos de comunicação social noticiaram que um carro tinha explodido num parque de estacionamento na Rua Yaseneva, em Moscovo, com o condutor no interior.
Investigadores foram enviados ao local, um estacionamento próximo a um prédio de apartamentos no sul da capital russa. As imagens já divulgadas mostram um carro branco bastante danificado, com as portas arrancadas, cercado por outros veículos num estacionamento.
A bomba explodiu o Kia Sorento, conduzido pelo general russo e chefe da Direção de Treino Operacional do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, ao início da manhã quando saía de um estacionamento. A Comissão Estatal de Investigação da Rússia revelou que Sarvarov após a explosão, devido a ferimentos graves.
De acordo com a porta-voz oficial da comissão de investigação, as autoridades estão a seguir “várias linhas de investigação sobre o atentado”, admitindo que o crime possa ter sido levado a cabo “pelos serviços de informações ucranianos”.
As primeiras informações veiculadas nos vários órgãos de comunicação social noticiaram que um carro tinha explodido num parque de estacionamento na Rua Yaseneva, em Moscovo, com o condutor no interior.
Investigadores foram enviados ao local, um estacionamento próximo a um prédio de apartamentos no sul da capital russa. As imagens já divulgadas mostram um carro branco bastante danificado, com as portas arrancadas, cercado por outros veículos num estacionamento.
Não houve, para já, qualquer reação por parte de Kiev. Mas o serviço de segurança da Ucrânia reivindicou a responsabilidade por um ataque semelhante contra um militar russo de alta patente em dezembro de 2024.
C/agências