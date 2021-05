George Floyd. Um ano depois, a violência policial é ainda uma preocupação nos EUA

Segundo dados da página Mapping Police Violence , 181 afro-americanos foram mortos pela polícia desde o assassinato de Floyd. Desde o início do ano, morreram 89 afro-americanos às mãos de agentes policiais.

A morte do afro-americano George Floyd, a 25 de maio de 2020, foi o ponto de partida para o início de uma vaga de protestos contra o racismo e a violência policial que se estenderia dos EUA a vários países do mundo. “I can’t breath” (“Não consigo respirar”), a frase repetida por Floyd mais de vinte vezes durante a detenção, enquanto o agente Derek Chauvin pressionava o seu pescoço com o seu joelho, passou a ser odestes protestos e do movimentoUma sondagem do Centro de Pesquisa de Assuntos Públicos da Associated Press-NORC , publicada na passada sexta-feira, demonstra que relativamente poucos americanos (24 por cento) consideram que a atenção mundial dada aos protestos e à violência policial produziu efeitos positivos e levou a uma mudança na sociedade e no sistema de justiça criminal.Para além disso, mais norte-americanos consideram hoje que a violência policial é um problema sério em comparação com o período anterior à morte de Floyd.A pesquisa, que reuniu mais de 1800 respostas aos inquéritos entre 29 de março e 3 de maio, permite ainda concluir que persistem grandes assimetrias na forma como norte-americanos brancos e afro-americanos veem o racismo e a violência policial no país.Para a maior parte dos americanos (29 por cento), a questão do racismo nos EUA é um problema “moderado”.

60% considera mais provável uso de força letal em negros

Quando questionados sobre se já foram vítimas de discriminação devido ao tom de pele, a grande maioria das respostas afirmativas foram de afro-americanos.Mesmo antes da morte de George Floyd, desde julho de 2015, a grande maioria da comunidade negra sempre considerou que a polícia norte-americana tem uma maior probabilidade de usar força letal contra os americanos negros do que os brancos.

Nesse mês, cerca de seis em cada dez norte-americanos respondeu ser mais provável o uso de força policial letal contra um negro do que contra um branco.

Segundo a sondagem, apesar de essa percentagem ter diminuído em comparação com os dados de abril/maio, a opinião não se alterou e a grande maioria continua a considerar que a violência policial é desproporcional.No caso de George Floyd, o uso excessivo de força esteve na origem da causa de morte, após o ex-agente Derek Chauvin ter pressionado o pescoço do afro-americano com o seu joelho durante oito minutos e 46 segundos, levando à asfixia.

Condenação de Chauvin não alterou a confiança no sistema de justiça

O veredicto foi considerado um ponto de viragem uma vez que, nos EUA, os agentes policiais raramente são condenados, ou mesmo acusados, por mortes ocorridas sob custódia.

Chauvin foi apenas o segundo agente policial a ser condenado por homicídio em Minnesota e o primeiro a ser considerado culpado pela morte de um negro.

Apesar deste sinal positivo do sistema jurídico norte-americano,Apenas 35 por cento dos inquiridos, nomeadamente 36 por cento dos americanos brancos e 28 por cento dos americanos negros, consideram que a condenação do ex-agente de Minneapolis fortaleceu a sua esperança no sistema de justiça criminal.Por sua vez, a maioria dos americanos apoia a adoção de medidas para prevenir a violência policial, assim como profundas reformas no sistema de justiça criminal.Os americanos, independentemente da raça, concordam com a implementação de medidas como o uso de câmaras corporais, a adoção de critérios claros para o uso da força, responsabilização dos agentes que usem força excessiva, atitudes preconceituosas e racistas e o apelo à denúncia de más condutas por parte de outros agentes.Relativamente às reformas,Vinte e sete por cento defendem apenas pequenas mudanças e somente quatro por cento dos norte-americanos consideram que não são necessárias alterações.. A maioria dos americanos (59 por cento, nomeadamente 77 por cento dos afro-americanos) aprova a resposta que tem sido dada por Biden às questões raciais e 52 por cento (72 por cento dos afro-americanos) concorda com a atuação do presidente relativamente a questões policiais.